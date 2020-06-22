محامون أتراك يعتصمون في أنقرة احتجاجًا على سياسة أردوغان

نظم محامون أتراك من مختلف المدن التركية اعتصاما عند مدخل العاصمة أنقرة، اليوم الإثنين، عقب قيام السلطات التركية بمنعهم من الدخول سيرًا على الأقدام للتوجه إلى مقر النقابة ومنه إلى البرلمان، للاحتجاج أمامه ضد سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الديكتاتورية الهادفة لإحكام قبضته على النقابات والقضاء في البلاد.وأكد رئيس نقابة المحامين في اسطنبول، محمد دوراك أوغلو، أنهم لن يوقفوا الاعتصام إلا إذا سمحت لهم سلطات أردوغان بمتابعة السير مشيا على الأقدام للوصول إلى مقر النقابة في أنقرة ومنه إلى البرلمان، وفقا لوكالة «سانا» السورية.وكان رؤساء نقابات المحامين في 80 ولاية بدأوا مسيراتهم يوم الجمعة الماضي، انطلاقا من ولاياتهم باتجاه أنقرة، استنكارا لسياسات أردوغان الرامية لتغيير قانون النقابات بهدف تشكيل أكثر من نقابة في كل ولاية، بعد أن فشل أنصار حزب أردوغان «العدالة والتنمية» الحاكم في الفوز بانتخابات النقابات التي تسيطر عليها المعارضة.واستنكر المحامون مساعي أردوغان للسيطرة على الجهاز القضائي من خلال تعيين الموالين له كقضاة ووكلاء نيابة ينفذون تعليماته ويصدرون الأحكام الجائرة بحق الصحفيين وكل من يعارض أردوغان من السياسيين والمثقفين والأكاديميين وحتى المحامين.