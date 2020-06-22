برنامج أممي: تعطل إنتاج الأدوية يؤدى لوفاة نصف مليون بالإيدز في إفريقيا

حذر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز فى تقرير اليوم الاثنين من أن التأثير المحتمل لوباء كورونا على الإنتاج والخدمات اللوجستية يمكن أن يكون له تأثير كبير على إمدادات الأدوية المضادة للفيروسات المعكوسة فى جميع أنحاء العالم والخاصة بعلاج مرض الإيدز.وقال البرنامج في تقرير إن عمليات الإغلاق للحدود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا يمكن أن يؤثر على إنتاج الأدوية وتوزيعها وهو ما قد يؤدى أيضا إلى زيادة فى تكلفتها وإمداداتها بما فى ذلك نفاذ المخزون على مدى الشهرين المقبلين.في غضون ذلك، ناشد المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز وينى بيانييما الدول والمشترين لأدوية نقص المناعة المكتسبة (الايدز) اتخاذ الإجراءات اللازمة وبسرعة من أجل ضمان استمرار كل وصول الدواء للمرضى ووقف الإصابات الجديدة بالفيروس، ودعا إلى وضع خطط عاجلة للتخفيف من آثار ارتفاع التكاليف وانخفاض توافر هذا النوع من الأدوية.وكشف بيانييما النقاب عن التقديرات المبنية على البيانات المتاحة والتي تتوقع أن تعطيل العلاج المضاد للفيروسات المعكوسة لمدة 6 أشهر فى إفريقيا جنوب الصحراء "فقط" يمكن أن يؤدى إلى وفاة قرابة نصف مليون حالة اضافية تتعلق بالإيدز.