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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بشأن عدم توافر أسرّة بالمستشفيات لمصابي كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:59 م
إيمان خضر، عضو مجلس
إيمان خضر، عضو مجلس النواب
إسلام نصير
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توجهت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة حول بيان وزيرة الصحة الصحة، الذي جاء فيه "توافر 35 ألف سرير بالمستشفيات، وأن نسبة إشغال المستشفيات بمرضى كورونا 6 آلاف سرير"، وهو ما يثير حفيظة المواطنين ضد الأطباء لعدم وجود أماكن متاحة لذويهم.

وقالت «خضر»، في طلبها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، إن مصابي "كورونا" يخوضون رحلة بحث يومية في سبيل الحصول على "سرير"، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة، وقيام المستشفيات الخاصة بإغلاق أبوابها أمام المرضى والدفع ثمن الخدمة مقدمًا قبل العلاج، وبلغت المستشفيات الحكومية طاقتها الاستيعابية.

ولفتت إلى أن الكثير من الحالات لا يُقرر حجز المرضى فيها لعدم توافر مكان، ويتقرر العزل المنزلي، وهو ما يشكل خطورة على حياة المصابين، لاسيما في القرى والمجتمعات الريفية.

وأوضحت: يبلغ عدد الأسرّة وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة 35152 سريرًا داخليًا، و3539 سرير رعاية مركزة، و2218 جهاز تنفس صناعي، فضلًا عن إمكانيات المستشفيات الجامعية التي خصصت 6397 سريرًا داخليًا، و907 غرف عناية مركزة، و712 جهاز تنفس صناعي على مستوى 18 جامعة، مطالبة بموافاتها بتقرير تفصيلي لعدد الأسرّة المشغولة لمرضى كورونا، وباقي الأمراض، للوقوف على الأسرّة المتاحة.

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