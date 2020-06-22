النمسا: استخدام أردوغان ورقة اللاجئين كضغط «مرفوض تمامًا»

قال رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورز، لصحيفة «كاثيمريني» اليونانية، إن استخدام تركيا ورقة اللاجئين لابتزاز الدول الأوروبية أمر مرفوض تمامًا، مؤكدًا أنه لا يجب السماح لتركيا بابتزازنا.وتابع كورز: «يجب ألا نسمح لتركيا بابتزازنا ولا ينبغي السماح باستخدام اللاجئين في تركيا بتهديد الاتحاد الأوروبي، لقد حاولوا ذلك مرارًا وتكرارًا».وأردف كورز: لقد أرسلنا المساعدة إلى منطقة ميريج، في مارس الماضي، لحماية حدود اليونان وحدود الاتحاد الأوروبي.. هي رسالة واضحة وقوية لأردوغان.يأتي هذا فيما يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضغط على الدول الأوروبية عن طريق التلاعب بورقة اللاجئين.