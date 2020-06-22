حواجز بـ275 مليون جنيه لحماية شواطئ الإسكندرية من الغرق

واصلت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنفيذ خطة مشروعات حماية عدة محافظات ومنها الإسكندرية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة، ومنها منطقة أبوقير، التي تعد من أخطر المناطق في مصر، والتي ينخفض منسوبها عن منسوب مياه البحر وكانت تتعرض للغمر والغرق أثناء النوات، ما يساعد على تنمية المنطقة وزيادة الاستثمارات.وتفقدت المهندسة عزة عبد الحميد أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، اليوم الإثنين، الأعمال الجارية لاستكمال تنفيذ مشروع سلسلة من الحواجز الغاطسة ضمن أعمال المرحلة الأولى، ومنها صب البلاطات أعلى الحاجز، لحماية الشاطئ من كل عوامل التعرية والتغيرات المناخية، وذلك ضمن مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية، الذي يتضمن استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة فى المرحلة الأولى بتكلفة 275 مليون جنيه.من جهته قال المهندس عاشور راغب عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، اليوم الإثنين، إنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لحماية كل الشواطئ على البحر المتوسط بمختلف المدن الساحلية ومنها الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ وبورسعيد، ومواجهة أى آثار سلبية نتيجة للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة والنوات الشديدة، لحماية الاستثمارات المختلفة.