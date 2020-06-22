طلاب الثانوية العامة «المكفوفين» يمتحنون اللغة العربية «ورقة ثانية»

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 20192020، في مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي 227 طالبا وطالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم شكوى بوجود خطأ بالسؤال الخامس الجزء (ب) بدلا من بالإسهاب تصبح بالإيجاز وتم إلغاء هذا الجزء وإعادة توزيع الدرجة، وتم إحالة الواقعة للشئون القانونية للتحقيق.جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 2020623 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة (STEM) بأداء الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 907) طلاب وطالبات.