«صحة البرلمان» تسأل هالة زايد: هل تنقل الكمامات القماشية فيروس كورونا؟

قال الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، إن تصريحات الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، وأكد فيها أن الكمامات القماشية لا تحمي من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وإنما وسيلة لحجب الرزاز المتطاير من الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم، وأنهاغير آمنة ويمكن وصول العدوى من خلالها أحدثت بلبلة واسعة النطاق لدى المواطنين.وطالب حساسين، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حسم ملف الكمامات القماشية وهل هي آمنة أم لا، والتحقيق فى تصريحات الدكتور إيهاب عطية، مؤكدا أن المواطنين من الفقراء والبسطاء أقبلوا على شراء الكمامات القماشية ليس لرخص سعرها، وإنما لأنها تستخدم لفترات طويلة بعد غسلها لعدة مرات، على خلفية تصريحات كبار المسئولين بوزارة الصحة وكبار الأطباء بأنها آمنة وتصلح للاستخدام لفترات طويلة.