تحرك برلماني لمحاكمة مروجي فيديو علاج مصابي كورونا بالأعشاب

طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمحاكمة وسرعة التحقيق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية العاجلة ضد مروجي فيديو العلاج بالأعشاب لمصابي فيروس كورونا المستجد.وقال مرشد في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة والسكان، إن هناك تصريحات خطيرة أكد فيها الدكتور علي عبد الله، رئيس مركز البحوث والدراسات الدوائية، أن ما تناوله فيديو العلاج بالأعشاب لمصابي فيروس كورونا هو جريمة ونصب باسم العلا، وأنه يجب على نقابة الصيادلة تقديم هذا الشخص للجنة تأديب إضافة إلى تأكيده بأنه لا يوجد أي عشب للعلاج يكون ثمن الكيس منه أو الجرعة 500 جنيه، وأن الأمر عملية نصب كاملة، والطب الحديث استخلص عددا من الأعشاب في إنتاج عدد من الأدوية طبقا لأبحاث ودراسات.وتساءل النائب: "أين وزارة الصحة والسكان وأين نقابة الصيادلة من هذه الكوارث التي يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة للمصابين بفيروس كورونا؟"، مطالبا بالوقف الفوري لمهازل الأعشاب الطبية في مثل هذه الملفات المهمة والتي حيرت العالم كله، ثم يأتي عدد من النصابين ليخرجوا علينا بأكذوبة علاج فيروس كورونا بالأعشاب.