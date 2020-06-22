رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحرك برلماني لمحاكمة مروجي فيديو علاج مصابي كورونا بالأعشاب

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:47 م
النائب عاصم عبد العزيز
النائب عاصم عبد العزيز
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
طباعة
طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمحاكمة وسرعة التحقيق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية العاجلة ضد مروجي فيديو العلاج بالأعشاب لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وقال مرشد في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة والسكان، إن هناك تصريحات خطيرة أكد فيها الدكتور علي عبد الله، رئيس مركز البحوث والدراسات الدوائية، أن ما تناوله فيديو العلاج بالأعشاب لمصابي فيروس كورونا هو جريمة ونصب باسم العلا، وأنه يجب على نقابة الصيادلة تقديم هذا الشخص للجنة تأديب إضافة إلى تأكيده بأنه لا يوجد أي عشب للعلاج يكون ثمن الكيس منه أو الجرعة 500 جنيه، وأن الأمر عملية نصب كاملة، والطب الحديث استخلص عددا من الأعشاب في إنتاج عدد من الأدوية طبقا لأبحاث ودراسات.

وتساءل النائب: "أين وزارة الصحة والسكان وأين نقابة الصيادلة من هذه الكوارث التي يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة للمصابين بفيروس كورونا؟"، مطالبا بالوقف الفوري لمهازل الأعشاب الطبية في مثل هذه الملفات المهمة والتي حيرت العالم كله، ثم يأتي عدد من النصابين ليخرجوا علينا بأكذوبة علاج فيروس كورونا بالأعشاب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنجي خطاب تعلن اعتزال الفن نهائيًا: «ماليش مكان فيه»

5 جنيهات ارتفاعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 بـ785 جنيهًا

الصحة العالمية تحذر: كورونا لا يزال يتسارع

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

الصحة العالمية تحذر: كورونا لا يزال يتسارع

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الحمير أكثر من الأغنياء.. غرائب وطرائف مصر وقت الحملة الفرنسية

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

كل أبطاله من المثليين.. حكاية فيلم تحدى الرأى العام

نجم الساعة

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

محاولات بريطانية لعلاج السرطان خلال أسبوع

كندا تحقق في نفوق عشرات الجراء المهرّبة من أوكرانيا

غدًا.. اليوم الدولي للأرامل فى ظل تزايد أعدادهن بسبب كورونا

متحف «اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه أمام الزوار الأربعاء

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
فؤاد راتب
ماجد حبته
هو كُرهٌ لنا.. ولكن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
كعكة الانتصار.. وفتاوى التعافي!
د. منى حلمى
رئيسة مجلس إدارة العالم أوصلت العالم إلى التشيؤ والأوبئة
المزيد

الثقافة

«هيئة الكتاب» توفير سلسلة «ما» مجانًا

«1000 كاتب» تدعم القيادة السياسية للدفاع عن الأمن القومى المصرى

«الثقافة العراقية» تكرم اللاعبين علي هادي وأحمد راضي بتمثالين

سمير جريس يصدر ترجمة «فهرس بعض الخسارات» ليوديت شالانسكي