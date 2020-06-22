أحمد العوضى يعلن عن موعد عرض «شديد الخطورة» (صورة)
الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:43 م
ياسمين عباسطباعة
أعلن الفنان أحمد العوضي، عن موعد عرض مسلسله الجديد "شديد الخطورة" عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر أحمد العوضي صورة "بوستر" مسلسل وعلق قائلا: "ابتداء من ١ - ٧ على (واتش إت)"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.
وينتمي مسلسل "شديد الخطورة" لدراما التشويق والحركة ويشارك في البطولة ريم مصطفى وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي والفنانة ناهد رشدي ونخبة من نجوم الدراما المصرية؛ العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.
وتدور أحداث المسلسل حول مهندس شاب يعمل فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة. اضغط هنا
ونشر أحمد العوضي صورة "بوستر" مسلسل وعلق قائلا: "ابتداء من ١ - ٧ على (واتش إت)"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.
وينتمي مسلسل "شديد الخطورة" لدراما التشويق والحركة ويشارك في البطولة ريم مصطفى وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي والفنانة ناهد رشدي ونخبة من نجوم الدراما المصرية؛ العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.
وتدور أحداث المسلسل حول مهندس شاب يعمل فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة. اضغط هنا