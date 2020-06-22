لاستعادة مكانة القطن المصري.. استكمال خطة تطوير المحالج بالفيوم

كشف المهندس بدوي أبو هيف مدير محلج الفيوم المطور، أنه جاري تطوير محالج القطن المتبقية، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتأهيل وتحديث صناعة القطن المصري وإحياء الشركات المصرية المنتجه له.وأضاف أبو هيف لـ"الدستور"، أن الحكومة تهدف إلى تطوير جميع المحالج بما يلائم المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان والتي تم تنفيذها في محافظتي الفيوم وبني سويف مما شهدت نتائج جيدة في تداول القطن المصري وعودة مكانته في الأسواق، منوها بضرورة الاهتمام والاتجاه نحو كافة الصناعات كثيفة العمالة خاصة في الفترة الحالية التي شهدت ارتفاعا هائلا في حجم البطالة.وأشار إلى أهمية تطوير باقي المحالج في جميع أنحاء الجمهورية لتحقيق أعلى طاقة إنتاجية بجودة عالية، إلى جانب تحسين مراحل الجمع والتعبئة للقطن، وفق أحدث النظم العالمية لتحسين مستوى تداوله داخليا وخارجيا.