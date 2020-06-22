«صحة المنوفية» تتسلم 10 آلاف كمامة من حزب المصريين الأحرار

قام حزب المصريين الأحرار بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتسليم مديرية الصحة بالمنوفية عدد من المستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا في إطار مبادرة "الوعي أمان".يأتي ذلك بناءً علي توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بدعم الطواقم الطبية والتنسيق الكامل لتقديم ما يلزم من خدمات ومساعدات لمواجهة أزمة الفيروس القاتل.وحضر محمود ريش أمين الحزب بمحافظة المنوفية، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن التنسيقية محمود ترك، ومحمد موسي نائب محافظ المنوفية وعضو التنسيقية، والدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.حيث شملت المستلزمات 10 آلاف كمامة طبية، و100 علبة جوانتي لاتكس ماليزي، و200 لتر كحول إيثيلي، و50 عبوة هاند جيل، و200 عبوة كحول طبي بخاخ 100 ملم، 140 فيس شيلد ماسك، و50 بدلة عزل ووتر بروف.ووجه الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بتوزعيها مناصفة بين مستشفى منوف العام والحميات، وباشر التسليم أمين حزب المصريين الأحرار بالمنوفية.