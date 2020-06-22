فرج عامر يشيد بتوفير فرص عمل للمصريين العائدين من ليبيا

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزيرة الصناعة عن إتاحة فرص عمل لـ23 مصريًا العائدين مؤخرًا من ليبيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة المصرية على مراعاتهم والاهتمام بهم وتوفيق أوضاعهم وتعويضهم عن حجم المعاناة التي تعرضوا لها أثناء اختطافهم.ولفت عامر، في بيان له، إلى إمكانية إلحاقهم بالمشروعات الإنتاجية، أو معاونتهم وتيسير إجراءات حصولهم على قروض لتأسيس مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم التمويل المطلوب لهم لبدء تلك المشروعات.وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن القيادة السياسية تولي اهتماما شاملا لهؤلاء المصريين، فمنذ أن علمت بتعرضهم للإهانة وسارعت بالتواصل مع السلطات الليبية وبالفعل نجحت في عودتهم وتسعى حاليا إلى توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.