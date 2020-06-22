بلغاريا تشدد إجراءات مكافحة كورونا

قال وزير الصحة البلغاري كيريل أنانييف للصحفيين اليوم الإثنين، إنه ابتداء من الغد سوف يتم عقد الفعاليات العامة في 50% من سعة القاعات المغلقة، على أن يتم إلزام الحاضرين بارتداء الكمامات وتوفير جميع معدات الحماية الأخرى.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إن الحانات أيضا سوف تعمل بنصف سعتها.وأفادت بلومبرج بأنه سوف يتم تغريم أكبر حزبين سياسيين لتنظيمهما فعاليات عامة دون الالتزام بالضوابط اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.ويذكر أن بلغاريا قد سجلت 117 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، بعدما انخفضت الحالات إلى 6 فقط منذ ثلاث أسابيع، ويبلغ حاليا إجمالي حالات الاصابة 3905 حالة، و199 حالة وفاة.