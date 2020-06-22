خبير يطالب المواطنين بعدم التكالب على شراء أدوية بروتوكول علاج كورونا

ناشد الدكتور هاني سامح، الخبير الدوائي، المواطنين بعدم التكالب على شراء أدوية بروتوكول وزارة الصحة لعلاج مصابي فيروس كورونا دون داعي، موضحا أن وزارة الصحة تصرف شنطة الأدوية مجانا للمصابين، فضلا عن أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن أدوية رفع المناعة لا تقي الإصابة من الفيروس.وأشار الدكتور هاني سامح، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن المضاد الحيوي "زيثروماكس" الذي يتكالب المواطنين على شرائه بسبب فيروس كورونا يعتبر مضاد حيوي ضعيف، ولا يعالج العدوى الفيروسية.وتابع الخبير الدوائي: "المضاد الحيوي ده مكنش بيتباع بقرش صاغ قبل أزمة كورونا"، مؤكدا أن الحالة النفسية الجيدة شرط أساسي لتحسن الحالة المرضية لمصاب كورونا.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.