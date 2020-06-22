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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارعي المطبعة والمحولات (صور)

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:33 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
أحمد أبو المحاسن
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير والتوسعة الجاري تنفيذها بشارعي المحولات والمطبعة باعتبارهما ضمن الشوارع الحيوية التي تربط شارع الهرم بشارعي الملك فيصل وترسا.

حرص راشد، على متابعة الموقف النهائي للمرافق قبل البدء في أعمال التطوير للتأكد من مدى صلاحيتها لعدم حدوث أي معوقات بعد الانتهاء من أعمال التطوير بالشارع.

ووجه بضرورة الاستعانة باستشاريين في مجال الطرق والتنسيق مع شركات المرافق وإعداد تقرير بالموقف النهائي من صلاحية المرافق الموجودة بالمنطقة الجاري تطويرها من عدمه، مشيرا إلى أنه سيتم توسعة شارع المحولات وتطويره بالكامل بطول 500 م ليصل عرض الشارع إلى 40 م بدلا من وضعه الحالي بعرض 13 م ويستخدم في الاتجاهين والذي كان يشكل تكدسا مروريا بالمنطقة، لافتا إلى أن أعمال التوسعة ستساهم في تحقيق وإحداث طفرة مرورية للمنطقة وذلك لما له من أهمية مرورية كأحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام.

وشدد المحافظ على ضرورة البدء في الأماكن التي تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بها مع مراعاة الشكل الجمالي أثناء التنفيذ، وأن تتم الأعمال بأعلى المواصفات القياسية وطبقًا للمعايير الهندسية والفنية، موجها رئيس حي الطالبية بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم أثناء تنفيذ أعمال تطوير شارع المطبعة وإزالة أي تعديات على خطوط التنظيم وكافه أوجه الإشغال للطريق.

وتابع محافظ الجيزة، أعمال التخطيط المروري لشارع ترسا في المنطقة من شارع المطبعة حتى تقاطع المريوطية، مشددا على ضرورة الحفاظ على الحالة العامة للطريق وتكثيف حملات التجريد وعدم السماح بوجود أي إشغال.

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