الاحتلال الإسرائيلى يجدد اختراقه السيادة اللبنانية

جدد الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، خروقاته البرية والجوية للسيادة اللبنانية.وأفاد الجيش اللبناني، في بيان له اليوم، بأن طائرة إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية فجر اليوم من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت تحليقا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوة عسكرية إسرائيلية معادية قوامها 10 عناصر اجتازت، صباح اليوم، السياج التقني عند محلة مستعمرة مسكاف عام قبالة حاجز الجيش اللبناني عند مدخل بلدة عديسة اللبنانية الجنوبية، وقامت بتمشيط المنطقة.وأوضحت الوكالة أن جرافتين وشاحنتين إسرائيليتين أقدمت على اجتياز السياج قبالة حاجز الجيش اللبناني، واستأنفت أعمال حفر الخنادق إلى جانب الطريق المستحدثة أخيرا في ظل استنفار الجيش اللبناني من الجهة اللبنانية تحسبا لأي طارئ.يذكر أن طائرات حربية إسرائيلية خرقت، أمس، الأجواء اللبنانية فوق العاصمة بيروت وضواحيها ومناطق الجنوب.