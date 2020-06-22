«صحة الوادي الجديد» تدشن كشك توعية للمواطنين بالخارجة

صرح الدكتور أحمد محروس مدير عام مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم تدشين كشك توعية بميدان البساتين بمركز الخارجة، لتلقي استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا وغيرها.يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك لتوعية المواطنين بطرق الوقاية والعلاج من فيروس.حيث يوجد بالمحافظة 5 مستشفيات العزل بعد موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ليكون بديلا عن سفر الحالات المصابة لمستشفيات العزى بالمحافظات الإقليمية.