في تسجيل مسرب..«بن جاسم» يعترف بسيطرة الإخوان على قناة الجزيرة

عرضت فضائية "اكسترانيوز "، مقطع فيديو، من اعترف حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، في تسجيل مسرب بسيطرة عناصر الإخوان بشكل كامل على قناة الجزيرة.وفي التفاصيل، يؤكد التسجيل أن القناة تعد بمنزلة ناطق باسم التنظيم الإرهابي، وهو ما يفسر الدفاع المستميت منها عن الإخوان وعملياتهم، والسعي لترويج أفكار جماعة الشر الإخوانية بشكل خبيث.ونشر المعارض القطري خالد الهيل عبر حسابه في تويتر تسريبًا جديدًا لحوار دار بين حمد بن جاسم والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.ويظهر في التسريب صوت القذافي وهو يؤكد سيطرة الإخوان على قناة "الجزيرة" قائلًا: "الجزيرة مسيطر عليها من قِبل الإخوان المسلمين، عناصر الإخوان مسيطرة على برامج الجزيرة"، فيرد حمد بن جاسم مؤكدًا صحة حديثه قائلًا: "أنا أتفق معك، وأقول لك صح هذا الكلام"، قبل أن يعود القذافي ويؤكد أن هناك عددًا كبيرًا منهم يعملون بالقناة.وشارك الهيل، التسجيل الصوتي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلًا: "تسريب: دليل صارخ على إشراف الحمدين المباشر على قناة الجزيرة وسياساتها، التي لطالما ادعت الاستقلالية، وعلى لسان الحمدين أيضًا".