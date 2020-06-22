السجن 5 سنوات لـ 4 متهمين في «خلية حلوان»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالسجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية حلوان الإرهابية».أسندت النيابة العامة للمتهمين، وآخرين هاربين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلتها في تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية.