خبير عسكرى ليبى لـ«الدستور»: السيسى يكتب نهاية الإخوان وأردوغان بالمنطقة

تتصارع وتيرة الأحداث في ليبيا يومًا بعد الآخر، خاصة بعد التدخلات التركية بها ومحاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العبث بأمنها، ما دفع مصر إلى التأكيد على حماية أمنها القومي من الناحية الغربية، في ظل توجيهات الرئيس للجيش بأن يكون مستعدًا لحماية أمن مصر القومي داخليًا وخارجيًا.وقال الخبير العسكري الليبي، العميد ركن الدكتور شرف الدين العلواني، إن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر، فضًلا عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى طوال الوقت للحفاظ على أمن الدول العربية بأكملها، مؤكدًا أن السيسي يعلم بأن أردوغان وأعوانه يستهدفون مصر منذ زمن بعيد.وأضاف العلواني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما يحدث من مجهود كبير لمصر فيما يخص القضية الليبية سيخلده التاريخ، وسيشهد العالم على تكاتف مصر يدًا بيد مع أشقائها للحفاظ على أمنهم، مؤكدًا أن الإخوان وتركيا يحاولون إفساد ليبيا والعبث بأمن مصر وهو ما لا يسمح به الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأوضح، أن أهداف الاحتلال التركي أن يسيطر حتى عمق ما بعد الهلال النفطي، وحدوده إجدابيا كخطوة أولى شرقًا، ثم سرت وودان جنوبًا لتصبح قاعدة الجفرة الجوية هدفًا يغنيه عن قاعدتي مصراتة والوطية وتفيده فيما بعد للخطوة الثانية للوصول لقاعدة جمال عبدالناصر والخروبة تمهيدًا للتحرك نحو العمق المصري.وأشار العلواني إلى أن تركيا تريد السيطرة على بعض المناطق في ليبيا لتكون لها احتياطًا للنفط ومصدرًا اقتصاديًا مهمًا، يمكنها من إعادة حكم الإخوان في المنطقة وإحيائها من جديد.وشدد على أن فشل مخطط الإخوان وتركيا في ليبيا سيكتب نهاية أردوغان وتركيا والتنظيم الإرهابي في المنطقة بأكملها، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدوره الكبير في محاربة التنظيمات الإرهابية.