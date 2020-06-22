سمير صبري عن تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي: «ممثل كويس جدا»

كشف الفنان الكبير سمير صبري، عن رأيه في تجسيد الفنان محمد رمضان للسيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي، قائلا: "ليه النقاش يدور حول هل يستطيع محمد رمضان تقديمه أحمد زكي أم لا؟".وأضاف سمير صبري، خلال استضافته في برنامج "ابن مصر" مع الإعلامي مصطفى المنشاوي: "محمد رمضان ممثل كويس جدا هياخد روح أحمد زكي ويعملها وفي نفس الوقت تقدر تجيب أسماء كبيرة في الفن المصري يشتغلوا معاه".وشارك الفنان سمير صبري، في موسم رمضان الماضي، بمسلسل "فلانتنيو" مع الفنان عادل إمام، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا، كما أنه يستعد خلال الفترة الحالية لإنتاج عمل درامي عن السيرة الذاتية للفنان الراحل محمد فوزي.