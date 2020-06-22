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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وكيل الأزهر: لن نسمح بأي تقصير في الإجراءات الوقائية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:32 ص
وكيل الأزهر
وكيل الأزهر
أميرة العناني
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تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، لجان معهد فتيات أرض الجنينة، صباح اليوم الإثنين، فى أول أيام انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي والعلوم الإسلامية، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الفقه.

وحرص وكيل الأزهر على المشاركة في أعمال الامتحانات، ليبعث رسالة إلى الطلاب أن الأزهر بكل قياداته ومسؤوليه في خدمتهم ورعايتهم، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، حرصًا على سلامة الجميع، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير في الإجراءات الوقائية.

وتفقد، غرفة الرعاية الصحية للوقوف على مدى استعدادهم لأي حالة طارئة، كما تفقد الأدوية الموجودة، وحرص على الاستفسار عن السبل المتبعة في حالات ارتفاع درجات الحرارة أو الاشتباه بفيرس كورونا، مشيدًا بجاهزية الزائرين الصحيين وبالتعاون المثمر مع وزارة الصحة والأمن.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا. 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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