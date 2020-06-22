ضبط صاحب فيديو السلاح والمخدرات على «فيسبوك»

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، في ضبط شخص ينشر صور له عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبحيازته سلاح ناري ومخدرات في منطقة بولاق أبو العلا.كانت وردت معلومات لقسم شرطة بولاق أبو العلا تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفيد نشر شخص صورة له عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، حال استعراض القوة بين أهالى المنطقة سكنه باستخدام سلاح نارى "طبنجة".عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وتبين أنه عاطل، بحوزته "طبنجة صوت، خزينة بها 3 طلقات، كمية من البودر المخدر وزنت 40 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول".بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه وبحيازته طبنجة بقصد الدفاع وفرض السيطرة على أهالى المنطقة سكنه.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية عن أمن أمن القاهرة، العرض على النيابة للتحقيق.