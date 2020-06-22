التعليم: منع تجمعات أولياء الأمور أمام اللجان ومحاسبة رؤساء اللجان المقصرين

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم تكثيف رجال الشرطة، أمام اللجان بالتنسيق مع مديريات الأمن، لمنع تجمعات أولياء الأمور مرة أخرى.وأكد في تصريحات خاصة، أنه سيتم محاسبة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل الذين ثبت تقصيرهم في تنفيذ الإجراءات الوقائية داخل اللجان ولم يوزعوا أدوات التعقيم والتطهير على الطلاب.وشدد على أن هناك عقوبات صارمة لم تصدر من قبل لكل المشاركين في مهزلة الغش بعد تحديد شخصيات وأسماء الطلاب الظاهرين في صورة الغش الجماعي المتداولة.