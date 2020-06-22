أمانة شرطي.. إعادة حقيبة أموال لطبيب في أسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الإثنين، في إعادة مبلغ مالي داخل سيارة مفتوحة الزجاج لمالكها؛ كمثال للإنسانية والشجاعة والأمانة لرجال الشرطة.البداية، أثناء مرور قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية، تلاحظ لأحد أفراد القوة وجود سيارة على جانب الطريق وزجاجها الخلفى كان مفتوحا.بالفحص تبين وجود مبلغ مالي بداخلها، على الفور تم استدعاء مالك السيارة طبيب بشري، لإطلاعه بالأمر، وقرر مالك السيارة بتركه لزجاج السيارة دون غلقه سهوًا منه.وأعرب عن امتنانه لموقف القوة الأمنية، ووجه الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى حفظ الأمن والتواصل معه.