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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حقيقة فيديو التعدى على سيدة فى البحيرة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:27 ص
سيدة
سيدة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، في كشف حقيقة مقطع فيديو لسيدة زعمت تعرضها للاعتداء عقب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، في محافظة البحيرة.

وتبين تداول فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام شخصين بالتعدى على إحدى السيدات بالضرب، وقيام السيدة بالاستغاثة ادعاء تعرضها للتعدي.

بالفحص تبين أن السيدة مقيمة بإحدى قرى محافظة البحيرة، وفى وقت سابق منذ عدة أيام توجهت إلى قسم شرطة غرب النوبارية، وأبلغت عن تضررها من عاملين؛ لتعديهما عليها بالضرب والسب وتصويرها بالشارع أمام مسكنها للتشهير بها لوجود خلافات بينهم حول الجيرة، وقدمت تقريرا طبيا يفيد إصابتها بسحجات بالرقبة.

توصلت التحريات إلى أنه فى اليوم السابق لتقدم السيدة بالبلاغ توجهت بصحبة مزارع لقطعة أرض زراعية بمفردهما ولدى استشعار العاملين بهما توجها لقطعة الأرض وقاما بتصويرهما واستعانا بالأهالى وتمكنوا من ضبطهما ثم قاموا بصرفهما، وعقب علمهما بتداول مقطع الفيديو تقدمت بتلك الشكوى.

أمكن التوصل إلى العاملين وضبطهما وبمواجهتهما أقرا أنهما شاهدا الشاكية صحبة المزارع فى صورة منافية للآداب، وأكدوا عدم وجود تعد عليها وكيدية الشكوى المقدمة ضدهما.

وأضافا بتواجد بعض الأهالى أثناء ضبطها ومرافقتها، وقد أيد أقوال العاملين ثلاثة مزارعين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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