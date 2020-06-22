5 جنيهات ارتفاعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 بـ785 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مسجلة أعلى مستويات لها في تاريخها، مدعومة بارتفاعه في الأسواق العالمية مع تراجع أسعار النفط، وتزايد القلق من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مرة أخرى، وتأثيره على النمو الاقتصادي العالمي، ما دفع المستثمرين لشراء الذهب كملاذ آمن للاستثمار.وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف، في تصريحات له اليوم، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات، ليسجل عيار 24 نحو 897.10 جنيه، وسجل عيار 21 نحو 785 جنيها، وعيار 18 نحو 672.85 جنيه، وسعر جنيه الذهب نحو 6280 جنيها، بارتفاع بلغ 40 جنيها، وعالميا بلغ سعر أوقية الذهب 1749 دولارا.