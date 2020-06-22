مفتي الجمهورية: لدينا جيش رشيد قادر على ردع كل يد آثمة (فيديو)

أهاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشعب مصر أن يقف بلا خوف أو خجل في الصف الأول من صفوف حماية الوطن والدفاع عن أمنه وسلامته، مؤكدا أن من يقف على الحياد من قضايا وطنه في أوقات التحديات والأزمات، لا يستحق شرف الانتماء له، فلا حياد في القضايا الوطنية وثوابت الأمن القومي المصري.وأضاف الدكتور شوقي علام، في كلمته المصورة التي أذاعها برنامج "صباح الخير يا مصر"، على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أننا إذ نؤكد على فرضية ووجوب الوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة الوطنية وجوبًا شرعيًّا لا مرية فيه ولا خلاف عليه، نشدد كذلك على أن من يعمل على شق الصف أو إضعاف الجبهة الوطنية فهو خائن لدينه ووطنه.ونوه أنه في هذه المرحلة يجب ألا ننجر خلف الشائعات التي يطلقها خونة الأوطان ومدَّعو التدين والوطنية، فإن من يتهاون في هذا الجانب، سواء بنشر الشائعات أو تصديقها دون تثبت؛ يقع في الإثم الشرعي، لأنه ينقض بذلك مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ العباد والبلاد.وتابع: "علينا جميعًا أن ندرك عدالةَ قضيتنا وحقيةَ موقفنا، فمصر لديها جيش رشيد لم ولن يعتدي على أحد، لكن مصر وقواتِها المسلحةَ قادرةٌ على ردع كل يدٍ آثمة تمتد لتهدد أمنها وسلامتها، وعلينا أن نقف بكل قوة وصلابة خلف مؤسسات الوطن وقياداته، الذين وكلهم الله عز وجل بزمام الأمور في هذه المرحلة الفارقة".