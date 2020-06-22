مصرع 5 أشخاص إثر وقوع فيضانات شمال غربي تركيا

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، مصرع أشخاص على الأقل إثر وقوع فيضانات بعد سقوط أمطار غزيرة شمال غربي البلاد.وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الفيضانات ضربت بلدة كيستيل في مقاطعة بورصة بتركيا، حيث جرفت معها 5 أشخاص من عائلة واحدة واحتجاز امرأة أخرى في منزلها.وتم العثور على جثث الأشخاص الأربعة والمرأة في وقت لاحق، بينما لا يزال شخصًا آخر مفقودًا.وجرفت الفيضاناتُ السياراتِ والمركبات الزراعية واتلفت حقولًا أخرى.