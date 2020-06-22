فتح باب التشعيب الإلكتروني لطلاب «تالتة تربية فنية» بحلوان

أعلنت كلية التربية الفنية بالزمالك عن فتح باب التشعيب الإلكتروني لطلاب الفرقة الثالثة، وذلك من خلال التسجيل والدخول على الرابط التالى:http:app2.helwan.edu.egArtEduregister.asp، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور محمود حامد عميد الكلية.ويقوم الطلاب بالدخول على الرابط وتسجيل الاسم والرقم القومي والجنسية ورقم التليفون والبريد الالكتروني وتسجيل الرقم السري ورغبات الطالب عقب كتابة كلمة المرور الافتراضية عند الدخول لاول مرة على الموقع، ويقوم الطالب بتغير كلمة المرور بكتابتها مرتين والضغط على زر الحفظ، ثم يضغط على زر الرغبات ويقوم الطالب باستكمال كافة البيانات التى تظهر له على الشاشة.ويقوم الطالب باختيار الرغبات بالترتيب الذى يفضله، وعند الانتهاء من تسجيل البيانات والرغبات يقوم الطالب بالدخول على صفحة الافادة والتأكد من صحة البيانات التى سجلها فى الخطوة السابقة، ويفضل الاحتفاظ بصورة من الافادة على الموبايل الخاص بالطالب.