تقرير بريطاني: العالم العربي يدعم التحركات المصرية للحفاظ على أمنها

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن هناك تصاعد للمخاوف من نشوب صراع عسكري جديد في ليبيا، بعد أن أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جيشه بأن يكون جاهزا للعمل بشأن تدخل تركيا في البلد الذي تمزقه النزاعات.وتابعت أن السيسي أصر على أن مصر لا تريد التدخل في ليبيا، وتفضل بشكل عام التوصل إلى حل سياسي، لكنه حذر قائلا "الوضع مختلف الآن".وأكدت الصحيفة أن العالم العربي يدعم التحركات المصرية للحفاظ على أمنها القومي وحدودها الغربية وعدم تحويل ليبيا إلى معقل للجماعات الإرهابية.وأشارت إلى أن الاحتلال التركي والعدوان على ليبيا، لم يجد أي دعم عربي أو غربي حتى الآن سوى من قطر، الحليف الأقرب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.