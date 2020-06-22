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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

فتوح: مصر مؤهلة لتحويل أزمة كورونا إلى فرصة ذهبية بالاستثمار في الصناعة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:20 ص
عمرو فتوح
عمرو فتوح
أسماء إبراهيم
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قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، عضو مستثمري مدينة بدر، إن جائحة فيروس كورونا ستغير من خريطة الاستثمار في مصر والمنطقة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف فتوح، في تصريحات له، أن الاستثمار الصناعي يشهد نموا متزايدا، ومن القطاعات الرابحة والمحفزة للنمو الاقتصادي في ظل اهتمام ودعم من رئاسي وحكومي غير المسبوق والتاريخي.

وأوضح، أن رعاية الدولة للصناعة ووضعها ضمن أولويات التنمية من خلال اتاحة التمويل والدعم الكامل في المرحلة الحالية يجعل مصر من أكثر الدولة المؤهلة والتي تمتلك الإمكانيات والقدرة على تحويل أزمة كورونا إلى فرصة.

وأكد أن الاستثمار الصناعي خاصة في مجال الصناعات التكميلية يمثل أحد أهم الفرص الذهبية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الجائحة، نتيجة لتأثر سلاسل الإمداد والتوريد لمستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة الضرورية لمختلف الأنشطة الإنتاجية.

وشدد عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، على ضرورة وضع خريطة جديدة للاستثمار ورؤية مستقبلية لفرص الاستثمار في الصناعات التكميلية من واقع هيكل الواردات تبين الصناعات الصغري والمستلزمات والسلع الوسيطة المؤثرة في عمليات الإنتاج في المصانع الكبرى.

كما أكد الحاجة إلى توجيه سياسات الدولة نحو تشجيع الاستثمار في الصناعات التكميلية والعمل على إعادة تشكيل وعي الشباب لتغير مفاهيم الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للوضع الجديد للصناعة والمستجدات العالمية التي فرضتها أزمة كورونا، وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصناعة الوطنية في المستقبل وفي هذه المرحلة الحرجة.

وذكر أن الصناعة الوطنية والصادرات المصرية حظيت بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال حزمة من الإصلاحات والقرارات الجرئية والتاريخية، والتي عكست رؤية الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير والاعتماد علي الصناعات المحلية لتقيل الواردات، مضيفا: "كما وجه الرئيس الحكومة بصرف متأخرات المساندة التصديرية والعمل على تشجيع القطاع المصرفي لإتاحة التمويل للأغراض الصناعية وتمويل المصانع المتعثرة للعودة إلى الإنتاج، وهي مؤشرات إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد ولخدمة الصناعة المصرية".

وأشار فتوح، إلى أهمية مبادرات والقرارات الرئاسية في تشجيع القطاع المصرفي للتمويل الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهمها مبادرتي البنك المركزي الـ5% ومبادرة 100 مليار جنيه للتمويل الصناعي، بالإضافة إلى تأجيل سداد الضريبة العقارية وإسقاط الفوائد وتسهيلات سداد الأقساط وتخفيض أسعار الغاز للمصانع.

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