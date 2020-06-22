البيئة والتنمية المحلية يناقشان خطة منظومة المخلفات الجديدة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم بحث خطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات للعام المالى القادم ٢٠٢٠ ٢٠٢١، بالإضافة إلى متابعة إجراءات تنفيذ المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظات وفقا للجدول الزمني للخطة، وذلك في إطار التعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة، وضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة فى تنفيذ المنظومة.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع أن هذا العام وهو الثانى لخطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات والذى يتضمن عدد من المعايير التي سيتم مراعاتها، ومنها إعطاء الأولوية لعدد من المحافظات لاستكمال البنية التحتية للمنظومة بها، والانتهاء من تنفيذ عدد من مناطق الخدمة ببعض المحافظات، مما سيتيح الفرصة للبدء في ابرام عقود التشغيل بمشاركة القطاع الخاص للاسراع بتنفيذ المنظومة ليشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى النظافة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.وأوضحت وزيرة البيئة أن اللقاء تناول وضع منظومة المخلفات بالمحافظات التي يعمل بها البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والموقف الحالي للبنية التحتية للمنظومة بتلك المحافظات.وأضافت أنه تم مناقشة ما يخص المنظومة من برامج التشغيل وإجراءات إغلاق عدد من المقالب العشوائية للقضاء على الأثر البيئي والصحي لها، والشق المتعلق بالدعم المؤسسي لمنظومة المخلفات وقانون المخلفات الجديدة.ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تقوم بمتابعة مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات ووضع مؤشرات لعمليات المراقبة وفقًا للجداول الزمنية للتنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ( وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ).وأضاف شعراوى أنه في إطار دور وزارة التنمية المحلية، وما تقوم به لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة قامت الوزارة بإعداد المخطط التنفيذي للعام المالى 2020 – 2021 والذى تبلغ إجمالى تكلفتها حوالى 1.2 مليار جنيه وذلك لتطوير البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة المحافظات والوقوف على أولويات المشروعات التى سيكون لها أكبر الأثر ليشعر المواطن المصرى بوجود تحسن فى منظومة النظافة.وأوضح وزير التنمية المحلية أنه خلال العام الماضى قامت الوزارة بمتابعة جهود المحافظات فى رفع والتخلص الآمن لحوالى 33 مليون طن من المخلفات، بالإضافة إلى التخلص الآمن من مقلب سندوب بمحافظة الدقهلية وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بسعة 1200 طن يومي وتطوير مصنعى دفرة والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن طريق رفع التراكمات وإنشاء خط جديد بطاقة 1200 طن يومي.وقال شعراوى إن الوزارة قامت أيضًا بوضع معايير تضمن تحقيق أكبر قدر من تغطية الخدمات بمناطق الخدمة والتى يصل عددها إلى 12محافظة بنسبة إنجاز يصل الى 70 % من المراد تحقيقه.وأكد أنه سيتم عرض نتائج المخططات ومؤشرات أدائها على رئيس الوزراء خلال الفترة القادمة لاعتمادها وإقرارها لبدء التنفيذ بداية من شهر يوليو القادم.بحث الوزيران الآليات الجديدة التى تناقشها وزارة التنمية المحلية لتحصيل الرسوم الخاصة بالنظافة بما يضمن الاستدامة المالية لعمليات التشغيل.