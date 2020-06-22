«الزراعة» تبدأ تنفيذ مشروع ترقيم الماشية: يحفظ النسب ويحسن السلالة

شنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات والإرشاد البيطرين حملة لمنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان.وقال تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الهيئة تنفذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما في ذلك من فوائد عديدة، فهو مشروع قومي يوضح موقف الحيوان التحصيني ضد الأمراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحي ومباشرته أول بأول ومعرفة الأمراض التي يصاب بها ومعالجته منها، والنسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، وتاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجاني والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.وطبقا لأحدث التقارير الواردة من الإدارة العامة للخدمات والارشاد بالهيئة، بلغ إجمالي عدد الحيوانات التي تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية خلال شهر مايو الماضي، 35940 حيوانا، بينما بلغ إجمالي نشاط التأمين على الحيوانات خلال نفس الفترة 17478 حيوانا.