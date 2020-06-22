تويوتا تعيد فتح مصانعها عقب إغلاقها بسبب كورونا

قالت شركة تويوتا موتور كورب لصناعة السيارات إنها تتوقع تعزيز إنتاجها خلال شهر يوليو المقبل، وذلك بعدما تعيد فتح مصانعها عقب إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.ونقلت وكالة بلومبرج عن تويوتا القول إنه من المتوقع أن تصل إلى 90% من إنتاجها المستهدف.وأوضحت الشركة أن ستة خطوط إنتاج سوف يستمر تعليقها خلال الشهر المقبل لمدة 16 يوما، مقارنة بـ 25 خطا مغلقا وتوقف عمل لمدة 133 يوما خلال شهر يونيو الجاري.وكان تفشي فيروس كورونا قد أجبر شركات صناعة السيارات حول العالم على إغلاق قاعات العرض والمصانع مما أثر على الإيرادات.