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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني يشن هجومًا على مواقع للحوثيين في الجوف

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:10 ص
الجيش اليمني
الجيش اليمني
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شنت قوات الجيش الوطني اليمني هجوما عنيفا على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف، مستهدفة مواقعهم شمالي جبهة الجدافر، ما أسفر عن تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأوضح القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي- في تصريح أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"- أنه بالتزامن مع غارات الجيش قامت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بشن غارات مكثفة على مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، بالإضافة إلى تدمير عتاد قتالي تابع لها.

وأشاد اللواء الوائلي بدور مقاتلات تحالف الشرعية، التي ساندت قوات الجيش في المواجهات، واستهدفت مواقع المتمردين وتعزيزاتهم.

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