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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7600 إصابة جديدة بكورونا فى روسيا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:00 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 7600 إصابة جديدة بالفيروس خلال الــ24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 592 ألفا و280 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الإثنين، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى أن 2473 (32.5%) إصابة لم تظهر عليها أعراض المرض.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 1068 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و506 في ضواحيها خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار إلى أن 4705 أشخاص تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 344 ألفا و416 شخصا.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة "كورونا" أنه تم تسجيل 95 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8206 أشخاص.

ومن جانبها أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية اليوم أيضا، عن إجراء 17.2 مليون اختبار للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى أن 312 ألف مواطن روسي ما زالوا تحت المراقبة الطبية للاشتباه في إصابتهم بالمرض.

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