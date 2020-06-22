النشرة المرورية.. كثافات مرورية متوسطة أعلى الدائري

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الاثنين، في شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة؛ وسط انتشار الخدمات المعينة على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.وشهد الطريق الدائري من وصلة المريوطية للصحراوي ومن محور صفط اللبن لمحور عرابي كثافات مرورية، وكذلك الأمر على الدائري من مؤسسة الزكاة للمرج ومن وصلة المريوطية للمنيب.وتزاحمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر من الدمرداش لرمسيس والعكس من التحرير لرمسيس- المحور من كوبري 15 مايو للدائري ومن المنصورية لنفق فودافون، وبمحور صفط اللبن اتجاه الدائري.وتوقفت حركة السيارات بكوبري أكتوبر لكوبري الميرغني الجديد، وظهر شلل مروري في نفق السلام اتجاه الزراعي، بسبب حادث تصادم، وكذلك الأمر بالنسبة لميدان الجيزة بسبب إغلاق شارع الهرم.