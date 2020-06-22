إزالة سوق عشوائية بمحيط مديرية تعليم بورسعيد

شن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم الإثنين، لإزالة سوق عشوائية بمحيط مديرية التربية والتعليم.وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أنه جرى إخلاء السوق من بعض الباعة الجائلين الذين حاولوا العودة مرة أخرى، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإخلاء التام والنهائي للسوق لتوسعة الطريق أمام حركة مرور السيارات والمشاة.وأكد رئيس الحي أنه جرى إبعاد الباعة الجائلين للشوارع الجانبية، لحين ايجاد بديل ملائم لهم، مشددا على أنه سيجرى المتابعة المستمرة لعدم عودة الباعة الجائلين إلى السوق، وتطبيق الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين.