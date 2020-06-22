استمرار حملات إزالة أبراج الحمام في بورسعيد

واصل حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأثنين، حملات إزالة أبراج الحمام وعشش تربية الدواجن من أعلى أسطح المنازل.وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أن إدارة شئون البيئة بالحي تحت إشراف المشرف العام على البيئة ومدير الإدارة، قاموا بالمرور الميداني على عدد من المناطق لرصد وإزالة المخالفات البيئية، أسفرت عن إزالة عدد من أبراج الحمام، والتنبيه على أصحاب أبراج أخرى بإزالتها طواعية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.وأكد رئيس الحي على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبي المخالفات، لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع الحي، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.