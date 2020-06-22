بعد وفاة نجله.. حمدى الميرغنى لـ«أوس أوس»: «ربنا يصبرك»





حرص الفنان حمدي الميرغني، على مواساة صديقه الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، بعد وفاة نجله الصغير خلال الساعات القليلة الماضية.قال حمدي الميرغني، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام": "في جنة الخُلد إن شاء الله علي محمد أسامة.. ربنا يصبرك يا أخويا أنت ورويدا"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه مقدمين العزاء لـ"أوس أوس" في وفاة نجله.وتوفي ابن الفنان "أوس أوس" بسبب سقوطه في المنزل ومن المقرر أن يتم دفن جثمانه بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.يذكر أن آخر أعمال "أوس أوس" مسلسل "اثنين في الصندوق" الذي عرض في رمضان الماضي وركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته قضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.