ضبط 797 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأثنين، حملة مفاجئة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، نتج عنها تنفيذ 797حكمًا قضائيًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان.وجاءت الأحكام التي تنفيذها كالتالي: 153 حكم حبس جزئي، و26 حكم حبس مستأنف، و468 أحكام غرامات، و147 أحكام المخالفات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.