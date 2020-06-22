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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الزراعي المصري يبدأ تطبيق رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:47 ص
علاء فاروق، رئيس
علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري
راندا التوني
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قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إنه فى إطار توجيهات البنك المركزي المصري وسعي البنك الزراعى المصري لتطبيق أحدث الأساليب في تقديم الخدمات المصرفية، يبدأ البنك الزراعى المصرى في تطبيق استخدام الحساب المصرفي الدولي IBAN على حسابات عملائه اعتبارا من 30 يونيو 2020 لقبول التحويلات الدولية والمحلية، حيث يمكن للعملاء زيارة فرع البنك الزراعي المصري الذي به الحساب الخاص بهم للحصول على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN.

ويتيح استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN إنجاز التحويلات للمستفيدين دون تأخير مع توفير أقصى درجات الحماية، نظرا لزيادة عدد خانات الحساب، كما يقلل من عمليات التحويل المرفوضة او المرتجعة وبالتالي تعزيز كفاءة إجراءات التحويلات المالية وبكل دقة.

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى بتطبيق الحساب المصرفي الدولي IBAN بالبنوك المصرية في إطار الخطوات المستمرة التي يتخذها البنك المركزي المصري لتطوير الأنظمة المصرفية لتواكب أفضل المعايير العالمية، وزيادة فعالية العمليات المصرفية للبنوك المصرية، وأكد جاهزية فروع البنك الزراعى المصرى للتعامل على رقم الحساب المصرفي الدولي سواء بالنسبة للعملاء الحاليين أو الجدد، واستقبال التحويلات من البنوك المحلية والوكلاء والبنوك الدولية.

وأضاف أن البنك يعمل حاليًا على تنفيذ خطة تطوير متكاملة لتحديث بنيتة التحتية التكنولوجية بهدف إنشاء نظام تكنولوجي متكامل وفق أعلى المعايير في مجال التطبيقات المصرفية يفي باحتياجات البنك التشغيلية، كما يقوم البنك بالاستثمار في تطوير أساليب تقديم الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء، وتعزيز دور البنك في التحول الرقمى وتعميق مفهوم الشمول المالي وهو التوجه الذي ترعاه الدولة ويدعمه البنك المركزي المصري.

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