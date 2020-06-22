وكيل الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية ويطمئن الطلاب على التصحيح (صور)

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الاثنين، لجان معهد فتيات أرض الجنينة بمنطقة الوايلى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى.وحرص وكيل الأزهر على طمأنة الطالبات قائلا: أنتن دفعة استثنائية ومميزة وسنراعى التصحيح ودرجات الرأفة ونحن حريصون عليكن أكثر من أولياء الأمور، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يطمئن بصورة مستمرة عليكن".وأضاف خلال جولته أنه سيتم التشديد على المصححين بدقة التصحيح ولن يسمح بأى خطأ وسنراعى الطلاب فى التصحيح ونسأل الله أن تمر الامتحانات على خير.كما تفقد وكيل الأزهر غرفة العزل باللجنة واطمأن على جاهزية التعامل مع شكوى لدى الطلاب وتوفير الأدوية اللازمة للتعامل مع أى حالات.وشدد وكيل الأزهر خلال جولته على استخدام أعضاء اللجان لكل الإمكانيات التى وفرها الأزهر من أجهزة كاشفة للمعادن وأجهزة الكشف الحرارى والكمامات والجوانتى والمطهرات لضمان سلامة الطلاب وأعضاء اللجان.وأضاف وكيل الأزهر أن الأسئلة فى مستوى جميع الطلاب واطمأن على عدم وجود شكوى من صعوبة الأسئلة، كما كشف أنه سيتم إعطاء كل طالب كمامة كل أسبوعين، حيث إن تلك الكمامات يمكن تطهيرها وإعادة استخدامها مرة أخرى.وطالب وكيل الأزهر الطلاب بعدم المصافحة أو المعانقة ويكفى السلام عن بعد، كاشفًا أنه تم توجيه رؤساء اللجان بضرورة التأكد من نظافة مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، بحيث يتم تعقيمها وتطهيرها قبل وبعد أداء كل امتحان، وإلزام الطلاب والعاملين باللجان بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير كل سبل الحماية من فيروس كورونا وتوزيعها على الجميع.