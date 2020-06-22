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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القومي للإدارة وفولبرايت يستعرضان برامج تأهيل الكوادر البشرية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:33 ص
المعهد القومي للإدارة
المعهد القومي للإدارة
أميرة ممدوح
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يعقد المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية غدًا الثلاثاء، جلسة تعريفية عبر الفيديو كونفرنس بالتعاون مع مؤسسة فولبرايت.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن الجلسة ستتضمن عرضًا موجزًا لدور المعهد القومي للإدارة فيما يتعلق بتنمية وتطوير القدرات البشرية وما قدمه المعهد من برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية في ضوء اتجاه الدولة وتركيزها علي بناء الانسان المصري والاستثمار في العنصر البشري.

وتابعت شريف أن الجلسة ستتضمن كذلك التعريف بمؤسسة فولبرايت وما تقدمه من منح ومنها المنح المتعلقة بدراسة الماجستير في مختلف المجالات وكذا زمالة همفري Humphrey.

وأضافت الدكتورة شريفة شريف أن الجلسة تأتي في إطار التعاون التاريخي بين المعهد ومؤسسة فولبرايت وحرصًا من المعهد، وفي إطار النهج الذي يتبعه المعهد في التوسع في عقد الشراكات التدريبية مع أرقى المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية.

جدير بالذكر أن مؤسسة فولبرايت تم تأسيسها علي يد السيناتور الأمريكي وليام فولبرايت عام 1946، ويعتبر أحد أكثر المنح الدراسية شهرة في العالم. ويوفر برنامج منح فولبرايت 8000 منحة سنويًا ويعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم حيث يقدم برنامج  فولبرايت  منح ممولة بالكامل لدرجة الماجستير لخريجي الجامعات، للدراسة في الولايات المتحدة في المجالات كافة.

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