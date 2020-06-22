ضمن مبادرة «الثقافة».. بدء عرض أفلام منحة الشباب «أونلاين» غدا (فيديو)

يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، مساء الثلاثاء من كل أسبوع، الأفلام الفائزة بمنحة إنتاج فيلم رسوم والتي أطلقها قطاع الصندوق منذ ثلاثة أعوام ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، للشباب بمبلغ 50 ألف جنيه.تبدأ أولى العروض بفيلم "طريق طويل" من إخراج عادل البدراوي، في السادسة مساء غدا الثلاثاء، على قناه الصندوق عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".فاز الفيلم بالمنحة في الدورة التاسعة من الملتقى، وشارك في العديد من المهرجانات القومية والدولية، كما فاز بالجائزة الأولى في المهرجان القومي للسينما المصرية عام 2017، ومهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.