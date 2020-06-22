فرنسا: الأطفال العائدين من سوريا قُصر وأبناء «دواعش»

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أنها تجرى عملية إعادة عشرة أطفال فرنسيين من مخيمات تضم عائلات داعش وأسرهم شمال شرق سوريا إلى فرنسا.وعقب سنوات الدم والموت والدمار التى كانوا شهودا عليها فى سوريا، غادر 10 أطفال فرنسيين من آباء مقاتلين فى التنظيم المخيمات أو كما يطلق عليها الإرهابيين "أرض الخلافة الداعشية المزعومة"، من ضمن مئات الأطفال الذين ولدوا فى تلك المخيمات، متوجهين إلى فرنسا.وأضافت الخارجية الفرنسية فى بيان لها اليوم، أن الفتية العشرة قصر أو أيتام وسيسلمون إلى السلطات القضائية في البلاد، وفقا لما نقلته العربية نت.يذكر أن فرنسا من بين غيرها من الدول الأوروبية التي ترفض استعادة مواطنيها الدواعش المحتجزين في معتقلات سوريا تحت سلطة قوات سوريا الديمقراطية، من أجل محاكمتهم في البلاد، كما تماطل في استعادة زوجات هؤلاء مع أطفالهن، رغم العديد من المناشدات المحلية والدولية.