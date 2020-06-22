إصابات كورونا تقترب من 50 ألفا والوفيات تتجاوز 6 آلاف فى هولندا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في هولندا إلى 49801 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الإثنين بتوقيت أمستردام (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6109 حالات، وتعافى 186 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 16 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في هولندا.