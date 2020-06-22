«التعليم» تبدأ تصحيح العينة العشوائية للغة العربية اليوم

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل بمقرات كنترولات التصحيح على مستوى الجمهورية، صباح اليوم، لتصحيح 5% من إجمالي أعداد كراسات إجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، الذي أداه الطلاب صباح أمس الأحد كعينة عشوائية.من جانبه قال الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم بدء تصحيح العينة العشوائية، اليوم الاثنين، فى جميع الكنترولات.وجاء ذلك بعد أن تم الاتفاق على الشكل النهائي لنموذج الإجابة بين مستشاري المادة والمقدرين عبر الفيديو كونفرانس.وشدد حجازي، أنه سيتم التصحيح وفق قواعد محددة، لجميع المقدرين، لتحقيق العدالة وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.يذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠ انطلقت صباح أمس في ٣٣١٣ لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية تضم ٥٦ لجنة فرعية بحد أقصي ١٤ طالبا في لجنة الواحدة، حيث يخوض الاختبارات ٦٥٣ ألف طالب وطالبة تحت إشراف ومراقبة ١٦٨ ألف معلم.