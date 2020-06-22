«التخطيط» ترصد إشادات المؤسسات العالمية بكفاءة أداء الدولة المصرية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يرصد آراء المؤسسات العالمية وإشادتها بكفاءة أداء الدولة المصرية.وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المجلس العالمي للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية، وذلك بعد مراجعة بروتوكولات الصحة العامة والنظافة الصحية بالبلاد، في ظل الاستعدادات لبدء استقبال السياح الأجانب، ووافق مجلس السياحة العالمي على تنظيم مصر لاستئناف السياحة إلى مصر وعرض على البلاد ختم السفر الآمن، مشيرة إلى تهنئة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، لمصر على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس، ومنح مصر خاتم السفر الآمن.ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تصريح منظمة الفاو بأن مصر تدير قطاع الحبوب بكفاءة للحفاظ على الأمن الغذائي، حيث أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( FAO) تقريرًا بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، حول كفاءة مصر في إدارة قطاع الحبوب بدءًا من عمليات الفحص الصحي للنباتات ومراقبة الجودة حتى النقل والتخزين والاستهلاك وأن مصر تقوم بتحديث عملياتها فى قطاع الحبوب للتغلب على العقبات التى تعوق سلسلة الإعداد.وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( FAO) أكد أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت عدة إجراءات وترتيبات من شأنها رفع منظومة إدارة الحبوب بداية من تحسين الإشراف على صحة النبات وجودة الأصناف مما ادى الى رفع مستوى الإنتاجية وإدخال الميكنة بشكل كبير فى مراحل الإنتاج والتداول مما ساهم فى رفع الانتاجية مع الجودة، بالإضافة إلى تبنى الدولة لمشروع الصوامع بهدف رفع كفاءة التخزين وتحسين مستواها وتقليل الفاقد كل هذه الإجراءات وغيرها على الحبوب خاصة القمح ادت الى تحسين كل المراحل من الإنتاج حتى الاستهلاك الأمر الذي استحق إشادة المنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، وأفاد التقرير أن ذلك يسمح للبلاد بإدارة الكميات الكبيرة من الواردات بكفاءة أكبر موضحًا أن الخبز البلدى من المكونات الرئيسية فى النظام الغذائى المصري، كما أضاف التقرير أن الحكومة المصرية تدعم رغيف الخبز الذى يصنع من دقيق استخراج 82% سواء من القمح المحلى الذى تقوم بشرائه الحكومة أو من القمح المستورد.